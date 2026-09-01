Andoni Iraola Tetap Percaya pada Florian Wirtz Meski Terus Mendapat Kritik

Florian Wirtz / ig @flowirtz
JawaPos.com - Florian Wirtz mungkin belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi sejak bergabung dengan Liverpool. Namun, Andoni Iraola tidak melihat alasan untuk mulai meragukan pemain internasional Jerman tersebut.
Wirtz kembali menunjukkan kontribusi penting ketika Liverpool bermain imbang 2-2 melawan Nottingham Forest di Anfield pada Sabtu sore.
Gelandang berusia 23 tahun itu berperan dalam terciptanya gol pertama Alexander Isak sebelum memberikan assist untuk Victor Munoz yang memastikan Liverpool membawa pulang satu poin.
Hasil tersebut membuat Liverpool tetap belum terkalahkan pada awal musim. Namun, performa Wirtz masih menjadi bahan perbincangan setelah ia mendapat kritik usai tampil kurang meyakinkan dalam pertandingan pembuka melawan Newcastle United.
Melansir Liverpool Echo, bagi Iraola, kritik tersebut bukan alasan untuk mengurangi kepercayaan kepada pemain yang diproyeksikan menjadi sosok penting di posisi nomor 10.
“Florian sangat bagus di ruang ganti,” katanya. “Saya sangat mempercayainya, dan saya pikir kita harus menemukan cara terbaik untuk memanfaatkannya.”
“Posisi saya terhadapnya cukup jelas, dan semakin sering dia bermain bersama kami, semakin baik dia nantinya. Saya hampir tidak ragu.”
Wirtz Mulai Menjawab Keraguan
Wirtz sebenarnya sempat mencetak gol dalam pertandingan melawan Forest. Sayangnya, gol tersebut dianulir setelah pemeriksaan VAR.
Liverpool tertinggal lebih dulu akibat gol Dan Ndoye, sebelum Wirtz menemukan ruang dan mencetak gol yang seharusnya menjadi penyama kedudukan.
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