Ansel Elgort Tuai Kritik karena Mengenakan Yukata di Acara Seni di Korea Selatan

Ansel Elgort memakai yukata di acara seni di Seoul, Korea Selatan / Foto : Allkpop JawaPos.com - Aktor Hollywood Ansel Elgort menuai kecaman, setelah menghadiri sebuah acara resmi di Seoul, Korea Selatan. Bukan tanpa alasan, Ansel Elgort datang dengan mengenakan pakaian tradisional Jepang yang memicu kritik di dunia maya.

Ansel Elgort menghadiri acara ‘CJ Night in Celebration of Frieze Seoul’ di Leeum Museum of Art, kawasan Hannam-dong, Seoul, Korea Selatan pada tanggal 2 September.

Acara budaya yang diselenggarakan oleh CJ Group ini, bertujuan untuk merayakan pameran seni internasional ‘Frieze Seoul’ dan mempertemukan tokoh-tokoh terkemuka dari industri hiburan serta budaya Korea termasuk G-Dragon, Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Lee Min Jung, dan sutradara Park Chan Wook, serta berbagai tamu penting lainnya dari dalam dan luar negeri.

Namun, penampilan Ansel Elgort dengan cepat menjadi salah satu hal yang paling banyak dibicarakan dalam acara tersebut, setelah ia tiba dengan mengenakan yukata, yaitu pakaian tradisional Jepang berbahan ringan yang biasanya dikenakan saat musim panas.

Meskipun yukata berbeda dari kimono yang lebih formal, pakaian ini merupakan bagian dari budaya busana tradisional Jepang.

Foto-foto penampilan sang aktor dengan cepat menyebar di berbagai komunitas daring dan media sosial Korea Selatan, hingga memicu gelombang kritik.

Dikutip dari Allkpop, sebagian warganet mempertanyakan alasannya memilih mengenakan pakaian tradisional Jepang untuk acara yang digelar di Seoul, terutama mengingat konteks budaya dari acara tersebut.

Kritik juga muncul terkait dengan sifat acara itu sendiri. Mengingat acara tersebut diselenggarakan untuk menyoroti seni, budaya, dan gaya hidup ala Korea (K-lifestyle), sebagian warganet berpendapat bahwa busana yang dikenakan Ansel Elgort tampak kurang sesuai untuk acara tersebut.

Selain itu, perwakilan untuk acara ‘CJ Night in Celebration of Frieze Seoul’ menyatakan, bahwa para tamu telah diberi tahu sebelum acara berlangsung bahwa ketentuan busananya adalah 'Cocktail Attire' (busana koktail).

'Cocktail Attire' umumnya, mengacu pada pakaian semi-formal yang pantas dikenakan untuk acara-acara seperti pesta koktail, maupun kegiatan lain yang menuntut penampilan rapi dan terkesan cukup formal.

Namun, Elgort tiba dengan busana yang tampak tidak sesuai, baik dengan ketentuan pakaian yang ditetapkan maupun tujuan acara tersebut.

Penampilannya sangat kontras dibandingkan sebagian besar tamu lainnya, termasuk Lee Byung Hun dan Jang Hyuk yang mengenakan setelan jas.

Ia juga pernah mengunggah foto dirinya mengenakan pakaian tradisional Jepang di media sosial, yang mengisyaratkan bahwa pilihan busananya tersebut mungkin berkaitan dengan minat pribadinya terhadap budaya Jepang.