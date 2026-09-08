Rezeki Seolah Tak Ada Habisnya, 7 Weton Ini Disebut Punya Tuah Kekayaan

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta peruntungan seseorang berdasarkan hari kelahiran dan pasaran Jawa.

Weton merupakan perpaduan antara tujuh hari dalam kalender umum dengan lima pasaran Jawa. Dalam sejumlah kepercayaan yang berkembang, perhitungan tersebut dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai watak, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki seseorang.

Pandangan tersebut terangkum dalam berbagai versi Primbon Jawa, yang memuat penafsiran mengenai karakter dan peruntungan berdasarkan weton. Salah satu pembahasannya berkaitan dengan weton yang dipercaya mempunyai jalan rezeki kuat sehingga mampu bangkit dari kesulitan ekonomi.

Namun, anggapan mengenai keberuntungan dan kekayaan berdasarkan weton merupakan bagian dari tradisi atau kepercayaan masyarakat, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam penafsirannya disebut mempunyai peruntungan kuat dalam perkara rezeki dan harta.

Berikut daftar tujuh weton tersebut:

1. Jumat Legi, Disebut Punya Daya Tarik Rezeki Jumat Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan finansial.

Menurut penafsiran primbon, seseorang yang lahir pada weton ini diyakini memiliki kemampuan untuk menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan. Kesulitan yang dialami pada masa awal kehidupan disebut tidak selalu berlangsung lama.

Setelah mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik, Jumat Legi dipercaya mampu mempertahankan sekaligus mengembangkan apa yang dimilikinya. Dalam kepercayaan tersebut, peluang usaha dan sumber penghasilan dapat datang dari berbagai arah.