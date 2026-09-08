Selalu Berani Ambil Risiko, Ini 4 Shio yang Dikenal Paling Percaya Diri

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan cara berbeda ketika menghadapi tantangan. Ada yang lebih nyaman berhati-hati, tetapi ada pula yang justru semakin bersemangat ketika berhadapan dengan situasi sulit.

Orang-orang dengan karakter pemberani biasanya tidak mudah mundur ketika harus mengambil keputusan. Mereka juga cenderung percaya terhadap kemampuan diri sendiri, berani menyampaikan pendapat, serta tidak terlalu takut mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan beberapa shio tertentu. Mereka dipercaya memiliki keberanian, keyakinan diri, dan semangat yang membuatnya terlihat menonjol di lingkungan sekitar.

Dilansir Business Insider, berikut empat shio yang dikenal memiliki kepercayaan diri tinggi dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan.

1. Shio Macan Macan kerap digambarkan sebagai sosok yang berani, kompetitif, dan memiliki keyakinan kuat terhadap dirinya sendiri. Mereka tidak mudah gentar ketika harus berhadapan dengan persaingan maupun keadaan yang penuh tekanan.

Pemilik shio ini juga cenderung terbuka dalam menyampaikan pandangan. Mereka tidak segan mempertahankan pendapat yang diyakini benar dan memiliki semangat tinggi ketika mengejar sesuatu.

Keberanian tersebut membuat Macan sering terlihat seperti sosok pemimpin. Dalam sebuah kelompok, mereka dapat mengambil inisiatif, memotivasi orang lain, dan mendorong lingkungan di sekitarnya untuk bergerak maju.

2. Shio Kuda Shio Kuda dikenal memiliki energi besar dan jiwa bebas. Mereka senang mengeksplorasi hal-hal baru serta tidak betah terlalu lama berada dalam situasi yang monoton.

Keinginan untuk mendapatkan pengalaman baru membuat Kuda relatif berani meninggalkan zona nyaman. Bagi mereka, perubahan bukan selalu sesuatu yang harus ditakuti, melainkan kesempatan untuk mencoba pengalaman berbeda.