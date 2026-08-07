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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.48 WIB

Bukan Keras, Tapi Tegas: 8 Cara Mendidik Anak Agar Mampu Melindungi Dirinya

cara parenting mendidik anak untuk berani membela diri./Freepik/ prostooleh - Image

cara parenting mendidik anak untuk berani membela diri./Freepik/ prostooleh

JawaPos.com – Dalam proses pengasuhan, salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki anak adalah keberanian untuk menyampaikan pendapat dan melindungi dirinya sendiri.

Membela diri bukan berarti mengajarkan anak untuk melawan atau bersikap keras kepada orang lain. Sebaliknya, kemampuan ini berkaitan dengan keberanian menetapkan batasan, mengungkapkan perasaan, serta menghadapi situasi sulit dengan cara yang tepat.

Pola parenting yang baik dapat membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mampu mengambil keputusan, dan tidak mudah merasa takut ketika menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar.

Orang tua memiliki peran besar dalam menciptakan suasana yang membuat anak merasa aman untuk berbicara dan belajar menghadapi berbagai tantangan.

Dilansir dari geediting.com, berikut delapan cara parenting yang dapat diterapkan agar anak lebih berani membela dirinya.

1. Bangun Kebiasaan Komunikasi Terbuka

Langkah pertama dalam membentuk keberanian anak adalah menciptakan hubungan yang penuh kepercayaan.

Orang tua perlu memberikan ruang agar anak merasa nyaman menyampaikan pikiran, pendapat, maupun perasaan tanpa takut langsung disalahkan.

Komunikasi yang baik bukan hanya tentang memberi kesempatan anak berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan perhatian dan empati.

Ketika anak merasa didengar, mereka akan lebih mudah mengungkapkan masalah dan meminta bantuan ketika menghadapi situasi sulit.

2. Ajarkan Makna dari Kata "Tidak"

Anak perlu memahami bahwa mengatakan "tidak" bukanlah tindakan buruk atau tidak sopan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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