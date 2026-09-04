Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 5 September 2026 | 06.40 WIB

7 Zodiak Punya Cara Berbeda Saat Menghadapi Masalah, Ada yang Kabur Ada yang Berani Menghadapi

Ilustrasi seseorang yang sedang berpikir/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang sedang berpikir/Magnific

JawaPos.com - Menurut astrolog, kepribadian seseorang berkaitan erat dengan zodiaknya.

Mulai dari kebiasaan sehari-hari sampai cara mereka menyelesaikan masalah. 

Ada zodiak yang yang memilih menghadapi masalah begitu persoalan baru muncul. Tetapi, ada pula zodiak yang justru menghindari masalah.

Bagi mereka, menghadapi masalah bukan prioritas utama sehingga berbagai persoalan dalam dirinya cenderung dilupakan dan terpendam begitu saja.

Seperti keempat zodiak ini yang kerap menghadapi berbagai persoalan dengan caranya sendiri.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (04/09) berikut adalah bagaimana cara zodiak menghadapi persoalan di dalam kehidupannya.  

Aries adalah zodiak yang memilih menghadapi masalahnya secara langsung. Zodiak ini tidak suka berlama-lama menghadapi suatu persoalan. Mereka lebih memilih menghadapinya menurut cara mereka. Bagi aries, tidak ada gunanya menunda-nunda menyelesaikan masalah.

Taurus lebih memilih berpura-pura bahwa masalah tersebut tidak ada dan menanganinya nanti. Mereka memilih berpura-pura bahwa masalah tersebut tidak ada. Taurus akan mengalihkan pembicaraan tiba-tiba dan merasa ada urusan lain yang lebih penting.

Gemini cenderung mengabaikan masalah sampai mereka benar-benar tidak bisa memperbaikinya lagi. Gemini terkadang terlalu bimbang dan tidak konsisten dalam menghadapi suatu masalah.mereka juga dapat berpura-pura bahwa masalah mereka tidak ada sampai persoalan kembali muncul di kemudian hari.

Cancer mudah terpengaruh oleh pemikiran orang lain. Mereka mungkin tidak langsung menentukan sendiri apa yang harus dilakukan. Cancer sangat mempercayai dan menghargai orang lain. Mereka lebih suka mempertimbangkan saran-saran dari orang terdekat saat menyelesaikan masalah.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Keras, Tapi Tegas: 8 Cara Mendidik Anak Agar Mampu Melindungi Dirinya - Image
Parenting

Bukan Keras, Tapi Tegas: 8 Cara Mendidik Anak Agar Mampu Melindungi Dirinya

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.48 WIB

Tes Ilusi Optik: Hewan Pertama Yang Diihat Ini Bisa Ungkap Sifatmu yang Asli, Berani Atau Kreatif? - Image
Kepribadian

Tes Ilusi Optik: Hewan Pertama Yang Diihat Ini Bisa Ungkap Sifatmu yang Asli, Berani Atau Kreatif?

Rabu, 5 Agustus 2026 | 06.00 WIB

4 Langkah Berani untuk Memutus Ikatan Ketergantungan kepada Orang Tua Menurut Psikologi - Image
Parenting

4 Langkah Berani untuk Memutus Ikatan Ketergantungan kepada Orang Tua Menurut Psikologi

Selasa, 21 Juli 2026 | 11.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore