7 Zodiak Punya Cara Berbeda Saat Menghadapi Masalah, Ada yang Kabur Ada yang Berani Menghadapi

JawaPos.com - Menurut astrolog, kepribadian seseorang berkaitan erat dengan zodiaknya.

Mulai dari kebiasaan sehari-hari sampai cara mereka menyelesaikan masalah.

Ada zodiak yang yang memilih menghadapi masalah begitu persoalan baru muncul. Tetapi, ada pula zodiak yang justru menghindari masalah.

Bagi mereka, menghadapi masalah bukan prioritas utama sehingga berbagai persoalan dalam dirinya cenderung dilupakan dan terpendam begitu saja.

Seperti keempat zodiak ini yang kerap menghadapi berbagai persoalan dengan caranya sendiri.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (04/09) berikut adalah bagaimana cara zodiak menghadapi persoalan di dalam kehidupannya.

Aries

Aries adalah zodiak yang memilih menghadapi masalahnya secara langsung. Zodiak ini tidak suka berlama-lama menghadapi suatu persoalan. Mereka lebih memilih menghadapinya menurut cara mereka. Bagi aries, tidak ada gunanya menunda-nunda menyelesaikan masalah.

Taurus

Taurus lebih memilih berpura-pura bahwa masalah tersebut tidak ada dan menanganinya nanti. Mereka memilih berpura-pura bahwa masalah tersebut tidak ada. Taurus akan mengalihkan pembicaraan tiba-tiba dan merasa ada urusan lain yang lebih penting.

Gemini

Gemini cenderung mengabaikan masalah sampai mereka benar-benar tidak bisa memperbaikinya lagi. Gemini terkadang terlalu bimbang dan tidak konsisten dalam menghadapi suatu masalah.mereka juga dapat berpura-pura bahwa masalah mereka tidak ada sampai persoalan kembali muncul di kemudian hari.

Cancer