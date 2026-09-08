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Rabu, 9 September 2026 | 04.31 WIB

September Jadi Bulan Emas, 4 Weton Ini Konon Bakal Rasakan Banyak Keberuntungan

Ilustrasi weton beruntung hujan rezeki di September (freepik) - Image

Ilustrasi weton beruntung hujan rezeki di September (freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perhitungan hari kelahiran yang hingga kini masih dipercaya sebagian masyarakat dapat memberikan gambaran mengenai karakter dan perjalanan hidup seseorang.

Weton sendiri dihitung berdasarkan kombinasi hari dalam kalender tujuh harian dan pasaran Jawa. Dalam berbagai ramalan primbon, setiap kombinasi tersebut dipercaya mempunyai karakter serta peruntungan yang berbeda.

Memasuki September 2026, sejumlah weton disebut memiliki peruntungan yang lebih baik. Mulai dari kondisi finansial, kesehatan, hingga peluang untuk keluar dari persoalan yang selama ini menghadang.

Dalam kepercayaan tersebut, datangnya rezeki tidak selalu berupa uang. Kesempatan kerja, kemudahan menyelesaikan masalah, hubungan yang semakin baik, hingga kondisi tubuh yang lebih prima juga dapat dianggap sebagai bentuk keberuntungan.

Dikutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat empat weton yang disebut memiliki peruntungan paling baik pada September 2026.

Berikut empat weton yang dimaksud:

1. Senin Pon

Pemilik weton Senin Pon mempunyai jumlah neptu 11. Dalam ramalan primbon yang beredar, mereka disebut berpeluang mengalami perkembangan positif dalam berbagai aspek kehidupan pada September 2026.

Persoalan yang sebelumnya terasa sulit dipercaya mulai menemukan jalan keluar. Kondisi tersebut membuat pemilik weton Senin Pon dapat kembali fokus mengejar target yang sempat tertunda.

Dari sisi finansial, rezeki mereka diramalkan bergerak lebih lancar. Kesempatan mendapatkan pemasukan tambahan atau menemukan peluang baru disebut dapat muncul apabila mereka jeli melihat situasi di sekitar.

Tidak hanya mengenai materi, kondisi kesehatan juga dipercaya menjadi lebih baik. Dengan tubuh yang lebih bugar dan pikiran yang lebih tenang, Senin Pon disebut memiliki modal untuk menjalani bulan tersebut dengan lebih optimistis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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