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Niko Sulpriyono
Selasa, 8 September 2026 | 22.31 WIB

6 Zodiak Berpotensi Hoki Besar September 2026: Karier, Rezeki, dan Asmara Diprediksi Makin Bersinar

Ilustrasi Zodiak Makin Bersinar (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Makin Bersinar (freepik)

JawaPos.com - September 2026 membawa suasana baru bagi kehidupan sejumlah pemilik zodiak. 

Dalam ramalan astrologi, terdapat enam zodiak yang disebut berpotensi merasakan keberuntungan lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. 

Hoki tersebut dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari peluang karier, perkembangan finansial, hubungan asmara, hingga kemudahan dalam menyelesaikan persoalan yang sempat terasa rumit.

Menariknya, keberuntungan tidak selalu datang dalam bentuk uang atau pencapaian besar secara langsung. 

Bagi sebagian orang, hoki dapat muncul melalui kesempatan bertemu orang yang tepat, memperoleh tawaran pekerjaan, menemukan peluang usaha, mendapatkan kabar baik, atau melihat sebuah persoalan dari sudut pandang yang lebih jernih. 

Karena itu, karakter dan cara seseorang merespons kesempatan juga menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju hasil yang lebih baik.

Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi memiliki peluang keberuntungan besar pada September 2026

Berdasarkan ramalan yang menjadi referensi artikel ini, ada Virgo, Sagitarius, Capricorn, Scorpio, Leo, dan Pisces. 

Berikut gambaran keberuntungan masing-masing zodiak, termasuk karakter yang dianggap mendukung datangnya peluang positif dihimpun dari YouTube Marcel Wen.

1. Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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