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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 8 September 2026 | 20.39 WIB

Hidup Makin Mapan, 6 Shio Ini Konon Punya Jalan Rezeki yang Lancar Sejak Muda

Shio paling hoki dengan rezeki dan finansial hingga tua kata astrologi Tionghoa - Image

Shio paling hoki dengan rezeki dan finansial hingga tua kata astrologi Tionghoa

JawaPos.com – Keberuntungan menjadi salah satu hal yang kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup seseorang. Dalam astrologi Tionghoa, karakter dan peruntungan seseorang sering dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya.

Beberapa shio dipercaya memiliki aura keberuntungan yang kuat, terutama dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan. Bahkan, mereka disebut mampu mempertahankan kondisi finansial yang baik hingga memasuki usia lanjut.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, bukan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang. Keberhasilan tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk usaha, keputusan, dan kondisi kehidupan masing-masing.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki keberuntungan finansial kuat dan berpotensi menikmati kemapanan hingga usia tua.

1. Shio Babi

Dalam tradisi Tionghoa, Babi kerap dikaitkan dengan kemakmuran, keberuntungan, dan kehidupan yang berkecukupan.

Mereka yang lahir pada tahun 1971, 1983, 1995, 2007, atau 2019 dipercaya memiliki kemampuan dalam melihat kesempatan yang dapat menghasilkan keuntungan.

Shio Babi juga dikenal sebagai pribadi yang tekun dan tidak mudah menyerah. Ketika menemukan peluang yang dianggap menjanjikan, mereka mampu mengimbanginya dengan kerja keras dan konsistensi.

Keberuntungan bagi shio ini dipercaya dapat muncul secara tidak terduga, termasuk melalui pekerjaan, usaha, maupun peluang baru. Kombinasi antara ketekunan dan kemampuan membaca kesempatan membuat Babi disebut memiliki potensi finansial yang terus berkembang.

2. Shio Naga

Naga merupakan salah satu simbol kuat dalam budaya Tionghoa dan sering diasosiasikan dengan kekuasaan, keberanian, serta kejayaan.

Pemilik shio Naga yang lahir pada 1964, 1976, 1988, 2000, atau 2012 dipercaya memiliki karakter percaya diri dan jiwa kepemimpinan yang menonjol.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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