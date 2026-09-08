Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 8 September 2026 | 18.52 WIB

Rezeki Mengalir, 10 Weton Ini Disebut Punya Bakat Mengelola Peluang Finansial

Weton kaya raya yang selalu dikelilingi rezeki dan uang kata primbon jawa. (Freepik/ freepik) - Image

Weton kaya raya yang selalu dikelilingi rezeki dan uang kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Salah satu hal yang banyak diperbincangkan adalah kaitan weton dengan rezeki dan kondisi finansial.

Sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kesuksesan, seperti pekerja keras, pandai membaca peluang, mampu membangun relasi, hingga cermat dalam mengelola harta.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa sehingga tidak dapat dijadikan kepastian bahwa seseorang akan menjadi kaya.

Dilansir dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat 10 weton yang disebut memiliki potensi kuat dalam urusan rezeki dan kemakmuran. Berikut daftarnya:

1. Minggu Pahing

Minggu Pahing dipercaya memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Pemilik weton ini disebut mampu mengarahkan orang lain sekaligus mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan.

Dalam urusan pekerjaan dan bisnis, mereka dipercaya memiliki naluri yang cukup tajam ketika melihat kesempatan. Kreativitas yang dimiliki juga dianggap dapat membantu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.

Karena karakter tersebut, Minggu Pahing kerap dikaitkan dengan peluang finansial yang semakin terbuka, terutama ketika mereka mampu mengembangkan kemampuan berdagang atau berwirausaha.

2. Selasa Pon

Pemilik weton Selasa Pon digambarkan sebagai pribadi yang gigih dan tidak mudah menyerah. Mereka cenderung berani menghadapi tantangan serta memiliki semangat untuk terus mencoba sesuatu yang baru.

Sifat inovatif dan keberanian mengambil risiko membuat weton ini dipercaya mempunyai peluang berkembang dalam dunia usaha. Kerja keras yang dilakukan secara konsisten diyakini dapat membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Bidang investasi maupun proyek tertentu juga disebut dapat menjadi sumber peluang, selama keputusan yang diambil tetap dilakukan dengan pertimbangan matang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dijuluki Magnet Kekayaan, 7 Shio Ini Konon Mudah Menarik Peluang Besar - Image
Zodiak

Dijuluki Magnet Kekayaan, 7 Shio Ini Konon Mudah Menarik Peluang Besar

Selasa, 8 September 2026 | 19.04 WIB

5 Shio Paling Hoki Pekan Ini, Peluang Baru hingga Kemajuan Mulai Terlihat - Image
Zodiak

5 Shio Paling Hoki Pekan Ini, Peluang Baru hingga Kemajuan Mulai Terlihat

Selasa, 8 September 2026 | 16.30 WIB

Siap-Siap Ketiban Hoki! 4 Shio Ini Disebut Bakal Dapat Banyak Peluang Mulai Pertengahan September - Image
Zodiak

Siap-Siap Ketiban Hoki! 4 Shio Ini Disebut Bakal Dapat Banyak Peluang Mulai Pertengahan September

Senin, 7 September 2026 | 04.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore