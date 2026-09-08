Rezeki Mengalir, 10 Weton Ini Disebut Punya Bakat Mengelola Peluang Finansial

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Salah satu hal yang banyak diperbincangkan adalah kaitan weton dengan rezeki dan kondisi finansial.

Sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kesuksesan, seperti pekerja keras, pandai membaca peluang, mampu membangun relasi, hingga cermat dalam mengelola harta.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa sehingga tidak dapat dijadikan kepastian bahwa seseorang akan menjadi kaya.

Dilansir dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat 10 weton yang disebut memiliki potensi kuat dalam urusan rezeki dan kemakmuran. Berikut daftarnya:

1. Minggu Pahing Minggu Pahing dipercaya memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Pemilik weton ini disebut mampu mengarahkan orang lain sekaligus mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan.

Dalam urusan pekerjaan dan bisnis, mereka dipercaya memiliki naluri yang cukup tajam ketika melihat kesempatan. Kreativitas yang dimiliki juga dianggap dapat membantu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.

Karena karakter tersebut, Minggu Pahing kerap dikaitkan dengan peluang finansial yang semakin terbuka, terutama ketika mereka mampu mengembangkan kemampuan berdagang atau berwirausaha.

2. Selasa Pon Pemilik weton Selasa Pon digambarkan sebagai pribadi yang gigih dan tidak mudah menyerah. Mereka cenderung berani menghadapi tantangan serta memiliki semangat untuk terus mencoba sesuatu yang baru.

Sifat inovatif dan keberanian mengambil risiko membuat weton ini dipercaya mempunyai peluang berkembang dalam dunia usaha. Kerja keras yang dilakukan secara konsisten diyakini dapat membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik.