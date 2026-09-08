5 Zodiak yang Kecanduan Sosial Media, 24/7 Scrolling HP Tanpa Henti

JawaPos.com-Ada beberapa orang yang lebih mudah mengalami kecanduan media sosial daripada yang lain.

Berdasarkan sudut pandang astrologi, beberapa zodiak cenderung kecanduan akun media sosial mereka.

Zodiak ini seolah terjebak dalam doom scrolling di dalam kehidupan sehari-hari. Baru saja bangun tidur, mereka sudah memastikan informasi terbaru dari akun X, instagram, threads, sampai facebook.

Bukan hanya sekali mengecek notif, mereka bisa menghabiskan waktu seharian untuk scrolling dan memantau aktifitas di sosial media.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (08/09) berikut adalah zodiak yang kecanduan media sosial dan bisa menghabiskan 24/7 untuk online dan memantau HP.

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Gemini

Gemini dikenal sebagai zodiak yang mudah bersosialisasi. Jadi mereka terbiasa memeriksa seluruh aplikasi di sosial media mulai dari bangun dan terus mengeceknya sepanjang hari. Mereka senang berbagai informasi baru terutama soal politik, kemanusiaan, dan musik. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi gemini selain membicarakan hal-hal yang benar-benar mereka sukai dan perjuangkan.

Scorpio

Scorpio senang mengetahui apa yang sedang terjadi dalam kehidupan. Sementara mereka sendiri cenderung memiliki kepribadian yang tertutup. Media sosial mereka mungkin tidak akan memberi tahu banyak hal tentang diri mereka yang misterius. Namun,mereka justru akan mengamati kehidupan anda dan mengetahui hampir segala sesuatu tentang anda.

Leo

Leo adalah seorang ahli dalam membagikan foto selfie terbaik, momen romantis bersama pasangan, foto makanan yang terlihat lezat, shopping haul, sampai foro jalan-jalan yang sangat estetik. Leo akan kembali lagi doomscrolling dan tidak tahan betapa asyiknya online setiap hari .

Libra

Libra sangat memahami cara menggunakan media sosial. Mereka tahu apa yang harus diposting supaya dapat membantu mengembangkan platform atau akun mereka. Libra biasanya membiarkan seluruh situs sosmed mereka terus aktif. Libra ingin mendapatkan validasi bahwa kehidupan mantan mereka terasa sepi tanpa libra.