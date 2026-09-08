Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 8 September 2026 | 15.59 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Selasa, 8 September 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Selasa, 8 September 2026, berkaitan erat dengan kemampuan menjaga pikiran agar tidak terus dipenuhi berbagai hal negatif.

AstroTalk menyarankan Taurus memberikan waktu untuk diri sendiri di tengah rutinitas yang cukup sibuk karena sedikit ruang untuk bersantai dapat membantu menciptakan ketenangan mental.

Jika akhir-akhir ini Taurus terlalu banyak memikirkan persoalan yang belum tentu terjadi, Selasa ini dapat menjadi waktu yang tepat untuk mulai mengurangi kebiasaan tersebut.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Selasa, 8 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Tidak semua persoalan harus dipikirkan sekaligus karena beberapa hal dapat diselesaikan secara bertahap ketika waktunya memang sudah tiba.

Terlalu lama memikirkan kemungkinan buruk justru dapat membuat pikiran semakin lelah dan membuat Taurus sulit menikmati aktivitas yang sedang dijalani.

Cobalah mengarahkan perhatian pada hal-hal yang memang dapat dikendalikan saat ini.

Membuat daftar sederhana mengenai hal yang perlu diselesaikan juga dapat membantu Taurus melihat persoalan dengan lebih teratur.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Selasa, 8 September 2026: Istirahat Pulihkan Energi - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Selasa, 8 September 2026: Istirahat Pulihkan Energi

Selasa, 8 September 2026 | 15.55 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Senin, 7 September 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Senin, 7 September 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran

Senin, 7 September 2026 | 17.02 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Senin, 7 September 2026: Pulihkan Energi dan Jaga Ritme - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Senin, 7 September 2026: Pulihkan Energi dan Jaga Ritme

Senin, 7 September 2026 | 16.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore