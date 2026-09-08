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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 8 September 2026 | 13.30 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 8 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com – Zodiak taurus mungkin merasa gelisah dan ingin mencoba olahraga atau permainan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini bagus. Ajak beberapa teman untuk bergabung, jika memungkinkan. 

Jangan memaksakan diri melebihi batas kemampuan, karena hanya menyebabkan kelelahan atau cedera dan tidak akan membantu meningkatkan kebugaran. Berolahragalah sesuai kemampuan dan lakukanlah lebih sering.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 8 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Usaha dan perhatian zodiak taurus dan pasangan akan memungkinkan untuk menghidupkan hubungan dalam jangka panjang. Terkait karir, taurus harus berperilaku sebaik mungkin agar tidak ada yang memiliki alasan untuk meragukanmu.

Sementara itu, pertahankan fokus pada gambaran besar untuk menikmati aspek positif dalam hidup. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk menyelesaikan transaksi properti serta melakukan penjualan lahan. 

Cinta Taurus 

Taurus telah jatuh cinta, sehingga hidup akan terlihat berbeda dan semuanya akan tampak baru. Kemungkinan besar, hubungan ini akan berkembang. 

Editor: Novia Tri Astuti
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