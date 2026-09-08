Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 8 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

JawaPos.com - Hari ini akan menjadi hari yang damai di rumah zodiak sagitarius. Sagitarius merasa puas dan harmonis setelah mengalami kekacauan yang selama beberapa hari terakhir.

Ini akan membawa getaran positif dan menghapus keputusasaan dari hidup, sehingga sagitarius aman kembali menjadi bahagia. Cobalah menikmati hal-hal kecil dalam hidup yang disukai.

Zodiak capricorn mungkin merasa puas dan bahagia. Hari ini adalah hari penemuan diri bagi capricorn. Cobalah meluangkan waktu untuk diri sendiri dan mengeksplorasi kepribadianmu.

Waktu ini akan bermanfaat, jadi gunakanlah dengan bijak. Wawasan yang capricorn peroleh hari ini dapat membantu dalam membuat perbaikan pada keluarga, karir, dan hubungan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Selasa, 8 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius harus menghindari pertengkaran dengan memperhatikan ucapan kepada pasangan. Terkait karir, cara inovatif sagitarius dalam melakukan sesuatu, akan mendapatkan rasa hormat dari atasan.