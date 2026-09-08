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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 8 September 2026 | 13.05 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 8 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)

JawaPos.com - Seorang teman mungkin meminta pinjaman dan zodiak cancer mungkin ragu untuk memberikannya. Ikuti instingmu, karena orang tersebut mungkin tidak terlalu paham tentang uang. Selain itu, cancer mungkin ingin berpartisipasi dalam beberapa kegiatan kelompok. 

Tetapi, jangan biarkan orang lain mengambil keuntungan secara tidak adil. Cancer bersedia membantu yang membutuhkan, tetapi harus membedakan antara yang benar-benar membutuhkan dan tidak.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Selasa, 8 September 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus fokus pada hubungan sendiri dan tidak memikirkan keinginan memiliki pasangan yang sangat sempurna. Terkait karir, kecerdasan dan selera humor akan meningkatkan popularitas cancer di lingkungan pekerjaan.

Sementara itu, pergilah ke tempat yang tenang untuk meningkatkan kesehatan serta stamina. Terkait keuangan, periode ini adalah waktu bagi cancer untuk menuai hasil dari tindakan mengenai keuangan yang telah dilakukan di masa lalu.

Cinta Cancer

Cobalah fokus pada hubunganmu sendiri, daripada memikirkan ingin memiliki pasangan yang sempurna. Hubungan cancer akan menderita jika terus-menerus membandingkan pasangan dengan orang lain. 

Editor: Novia Tri Astuti
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