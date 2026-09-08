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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 8 September 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 8 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces perlu memutus energi negatif dari hidup. Pisces harus mencoba menghabiskan sebagian besar hari untuk melakukan tugas-tugas sukarela. 

Jika beberapa hari sebelumnya terasa menantang, rileks dan beristirahatlah untuk meningkatkan kualitas hidup. Beranilah dan berikan lebih banyak perhatian pada kepercayaan dirimu untuk mengatasi setiap situasi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Selasa, 8 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces akan kesulitan menolak seseorang yang persis seperti sosok pasangan yang selama ini dicari. Terkait karir, kemampuan Pisces untuk memotivasi orang lain akan mendapat apresiasi dari atasan.

Sementara itu, lakukan tindakan murah hati dengan memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri. Terkait keuangan, periode ini menguntungkan karena Pisces akan memperoleh properti berupa tanah atau bangunan.

Cinta Pisces

Semuanya berjalan baik untuk Pisces dalam urusan percintaan. Meskipun selalu menginginkan pasangan dari profesi yang sama, Pisces akan kesulitan menolak seseorang yang istimewa yang saat ini ditemui. Hal ini karena dia persis adalah sosok pasangan yang selama ini Pisces cari.

Editor: Candra Mega Sari
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