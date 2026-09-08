Ramalan Zodiak Capricorn 8 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Zodiak Capricorn mungkin merasa puas dan bahagia. Hari ini adalah hari penemuan diri bagi Capricorn. Cobalah meluangkan waktu untuk diri sendiri dan mengeksplorasi kepribadianmu.
Waktu ini akan bermanfaat, jadi gunakanlah dengan bijak. Wawasan yang Capricorn peroleh hari ini dapat membantu dalam membuat perbaikan pada keluarga, karir, dan hubungan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 8 September 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak Capricorn harus tetap tenang saat pertengkaran terjadi dalam kehidupan percintaan dan membuat sedih. Terkait karir, identifikasi keahlian utamamu untuk menghasilkan uang dari hal tersebut.
Sementara itu, jangan memaksakan diri lebih dan cobalah membiarkan tubuh dan pikiranmu rileks. Terkait keuangan, cobalah memberikan donasi atau memberikan hadiah kepada seseorang saat Capricorn menerima pemasukan secara tidak terduga.
Cinta Capricorn
Pertengkaran dan kesalahpahaman dalam kehidupan percintaan, mungkin membuat Capricorn merasa sedih hari ini. Namun, periode menyedihkan ini bersifat sementara.
Terkadang, hubungan menjadi berantakan. Tetapi ingatlah bahwa teman sejati dan orang-orang terkasih akan selalu bersama Capricorn.
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Jawa Pos
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