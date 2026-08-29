Rezeki Datang Silih Berganti, 7 Weton Ini Disebut Punya Hoki Finansial Menurut Primbon Jawa

seseorang yang kekayaannya tak memudar./Freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.
Primbon Jawa mengenal berbagai tafsir mengenai arah rezeki berdasarkan hari dan pasaran kelahiran. Ada weton yang dipercaya memiliki keberuntungan finansial kuat sehingga peluang mendapatkan penghasilan seolah datang dari berbagai penjuru.
Meski demikian, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang. Dalam kehidupan nyata, pengelolaan uang, kerja keras, dan keputusan finansial tetap menjadi faktor penting.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki keberuntungan dalam urusan rezeki. Mereka disebut mampu mempertahankan kondisi finansial sekaligus menemukan peluang baru meski memiliki gaya hidup yang cukup konsumtif.
Berikut daftarnya:
Pemilik weton Senin Legi dipercaya memiliki karakter ramah, mudah bergaul, dan mampu membangun hubungan dengan banyak orang.
Kemampuan tersebut dianggap menjadi salah satu jalan datangnya peluang. Tawaran pekerjaan, bisnis, maupun kerja sama bisa muncul melalui lingkungan sosial yang mereka bangun.
Dalam tafsir primbon, Senin Legi juga disebut memiliki aliran rezeki yang relatif baik. Meski sesekali mengeluarkan uang untuk kebutuhan hiburan atau kesenangan, mereka diyakini selalu menemukan kesempatan baru untuk kembali memperoleh penghasilan.
Rabu Pahing termasuk weton yang dipercaya memiliki daya tarik kuat dalam urusan pekerjaan dan usaha.
Mereka disebut mudah memperoleh kesempatan, mulai dari proyek, pesanan, hingga kerja sama yang berpotensi memberikan keuntungan.
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Jawa Pos
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