Uang Datang Bertubi-tubi, Ini 4 Shio yang Diramal Punya Hoki Finansial Tinggi

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, shio kerap digunakan sebagai bagian dari ramalan mengenai berbagai aspek kehidupan, mulai dari karakter, karier, hubungan hingga kondisi finansial.

Menurut kepercayaan tersebut, setiap shio memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Ada yang disebut harus melewati banyak tantangan terlebih dahulu, sementara lainnya dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan keberuntungan dalam urusan materi.

Kondisi finansial bahkan disebut dapat berubah ketika seseorang berada dalam periode keberuntungan tertentu. Meski demikian, ramalan shio sebaiknya dipandang sebagai hiburan dan tidak menjadi patokan mutlak dalam mengambil keputusan keuangan.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat empat shio yang diramalkan memiliki peluang mendapatkan rezeki melimpah dan kehidupan yang semakin makmur.

1. Shio Ayam Shio Ayam disebut sebagai salah satu shio yang berpotensi memperoleh keberuntungan finansial. Dalam daftar tahun kelahiran, shio ini mencakup mereka yang lahir pada 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017, dengan unsur yang berbeda-beda.

Dalam ramalan tersebut, keberuntungan finansial Shio Ayam dikaitkan dengan karakter mereka yang dinilai memiliki semangat dan kemauan untuk berusaha.

Selain mengejar keuntungan pribadi, pemilik Shio Ayam juga dianjurkan untuk memiliki kebiasaan berbagi. Sedekah atau membantu orang yang membutuhkan dipercaya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keberkahan rezeki.

Semakin terbuka dalam berbagi, mereka disebut berpeluang menikmati kehidupan yang lebih sejahtera sekaligus membawa manfaat bagi orang di sekitarnya.

2. Shio Babi Berikutnya adalah Shio Babi. Mereka yang lahir pada tahun 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019 termasuk dalam daftar tahun Shio Babi dengan unsur yang berbeda.