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Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 06.19 WIB

Sering Berada di Momen Tepat, 4 Tanggal Lahir Ini Konon Punya Aura Hoki

ilustrasi orang yang terlahir beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang terlahir beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Dalam numerologi, angka kelahiran dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, potensi, hingga kecenderungan seseorang dalam menghadapi berbagai peluang.

Beberapa tanggal lahir bahkan dianggap mempunyai energi yang lebih kuat dalam hal keberuntungan. Mereka dipercaya lebih mudah menemukan kesempatan, bangkit dari hambatan, atau menarik pengalaman positif dalam perjalanan hidup.

Meski demikian, pandangan tersebut merupakan bagian dari numerologi dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari Sloboden Pečat, terdapat empat tanggal lahir yang dalam numerologi sering dikaitkan dengan keberuntungan, peluang, dan potensi kesuksesan.

1. Tanggal 3 – Kreatif dan Penuh Pesona

Orang yang dilahirkan pada tanggal 3 setiap bulan dipercaya memiliki karakter kreatif dan ekspresif. Mereka cenderung mudah menuangkan ide serta mampu membuat suasana di sekitarnya menjadi lebih hidup.

Kemampuan berkomunikasi juga menjadi salah satu kekuatan mereka. Pesona alami yang dimiliki membuatnya relatif mudah menarik perhatian dan membangun hubungan dengan orang lain.

Dalam numerologi, energi angka 3 sering dikaitkan dengan kreativitas, kegembiraan, dan kemampuan mengekspresikan diri. Karena itu, mereka dipercaya lebih mudah menemukan peluang melalui bakat dan kemampuan sosialnya.

2. Tanggal 8 – Ambisius dan Berorientasi Kesuksesan

Tanggal 8 sering dianggap sebagai salah satu angka yang kuat dalam numerologi. Angka ini dikaitkan dengan ambisi, kekuasaan, pencapaian materi, serta kemampuan mengelola sumber daya.

Orang yang lahir pada tanggal tersebut dipercaya mempunyai dorongan kuat untuk mencapai target. Mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga kemauan untuk bekerja keras dan membangun sesuatu secara bertahap.

Dalam urusan karier dan finansial, angka 8 sering diasosiasikan dengan peluang mencapai posisi tinggi. Kemampuan memimpin serta kedisiplinan disebut menjadi faktor yang mendukung perjalanan mereka menuju kesuksesan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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