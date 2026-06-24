10 Hal Membosankan yang Disukai Orang Cerdas dan Intuitif, Tapi Tidak untuk Kebanyakan Orang

JawaPos.com - Mungkin kebanyakan orang menghargai kenyamanan serta kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan.



Tapi, orang cerdas dan intuitif justru menyukai hal-hal yang dianggap membosankan oleh kebanyakan orang.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Rabu (24/6), berikut ini sepuluh hal membosankan yang disukai oleh orang yang cerdas dan intuitif sementara tidak untuk kebanyakan orang.

Orang cerdas dan intuitif cenderung memiliki sifat prososial lebih banyak, membantu mereka mudah terhubung dan berinteraksi dengan orang lain.Tapi, dibalik itu, mereka juga lebih menyukai percakapan yang merangsang serta topik yang sulit.Intuisi mereka memainkan peran penting dalam percakapan produktif dan kompleks.Jadi, mereka dapat membaca energi seseorang, memahami kebutuhannya, dan mencari cara terbaik untuk hadir, biasanya sebelum orang lain mengatakan sepatah kata pun.Baik diskusi sendirian untuk memecahkan masalah yang kompleks atau sekadar menikmati ketenangan dan kesunyian saat sendirian, orang cerdas dan intuitif sangat menikmatinya.Bahkan, mereka mencari-cari waktu sendirian untuk berpikir dan mengatur diri.Orang cerdas dan teliti pada dasarnya berorientasi pada detail.Mereka menikmati mendalami kompleksitas topik dan percakapan yang sengaja diabaikan atau dilewatkan kebanyakan orang.Mereka memiliki kemampuan berpikir secara menyeluruh yang lebih baik.Memungkinkan mereka membuat prediksi tentang masa depan dan penilaian akurat dari perspektif yang lebih luas.Sebuah studi dari Universitas Bath menemukan bahwa mereka juga dapat melihat dan mempertimbangkan detail.Mengajukan pertanyaan kepada orang lain adalah salah satu cara benar-benar terhubung dan memahami.Tapi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan cerdas dan intuitif mempererat ikatan dalam percakapan, bukan sekadar obrolan ringan yang dangkal atau percakapan canggung yang hanya tertarik berbicara tentang diri mereka sendiri.Keterampilan sosial seperti ini memengaruhi kemampuan mereka terhubung dengan orang lain.Tapi, mendengarkan secara aktif dan disengaja ini yang memungkinkan orang lain merasa dihargai.Seperti yang dijelaskan studi dari Neuron, orang dengan IQ tinggi lebih ingin tahu tentang orang lain.Jadi, mereka tidak bertanya kepada seseorang tentang kehidupannya, tapi karena mereka benar-benar tertarik.Sebuah studi dari Jurnal Psikologi Eropa menyebutkan, kesadaran diri bukan hanya tentang memerhatikan bagaimana berpikir dan pola internal Anda.Tapi juga tentang menerima cara Anda berpikir dan bertindak untuk meningkatkan penilaian atau perspektif Anda.Orang-orang cerdas dan intuitif cenderung menghabiskan lebih banyak waktu sendirian dan merenung ke dalam diri, melakukan semua hal dengan baik.Mereka pun sering memanfaatkan metakognisi untuk mempertanyakan 'mengapa' dibalik pikirannya.Jadi, mereka melangkah lebih dalam dari yang orang lain mau lakukan.Mempertanyakan diri sendiri dan menelusuri rangkaian pikiran kembali ke kebutuhan dan perasaan bawaan mereka.Ketika kebanyakan orang cenderung menghindari atau menjauhi pendapat dan nilai berbeda karena tidak mampu memisahkan nilai-nilai pribadi dari spektrum 'benar' dan 'salah' sehingga membutuhkan seseorang untuk memberikan rasa aman tanpa perlu membela diri atau menjelaskan mengapa seperti itu.Tapi, orang cerdas dan intuitif dapat melakukan percakapan yang rumit, bahkan terkadang tidak nyaman, karena mereka tahu bagaimana memberi ruang bagi orang-orang yang tidak memiliki pendapat yang sama.Mereka bahkan menikmati mendengarkan orang-orang dengan perspektif yang unik dan berbeda, karena hal itu membuat mereka merasa lebih berwawasan luas.Apakah informasi tersebut mengubah pikiran mereka atau tidak, bukan itu intinya.Mereka dapat memahami orang lain dengan lebih baik, alih-alih dalam ketidaktahuan.Orang yang benar-benar cerdas lebih menyukai kerendahan hati.Mereka tidak perlu membuktikan apa pun.Mereka juga bersedia menyederhanakan bahasa atau menjelaskan topik yang rumit dengan cara yang lebih mudah dipahami, bahkan meminta bantuan tanpa mengorbankan harga diri.Ini bukan hanya tentang membuat orang lain merasa nyaman dan memungkinkan percakapan menjadi mudah diakses.Tapi, kerendahan hati mereka juga menjadi cara mereka tumbuh sebagai pribadi dan berkembang, bahkan di tengah ketidaknyamanan dan kesulitan.Banyak orang cerdas dan intuitif pembelajar seumur hidup, karena mereka secara alami penasaran tentang segala hal.Mereka ingin mempelajari topik-topik baru yang spesifik dan mengembangkan keterampilan yang membutuhkan banyak waktu serta usaha untuk dikuasai.Mereka berinvestasi pada diri sendiri, menggunakan kesulitan sebagai cara untuk mendapatkan ketahanan, bukan sebagai tantangan yang harus dihindari.Rata-rata orang merasa lebih aman dengan stagnasi.Mereka tidak ingin memelajari informasi baru atau mengubah pikiran tentang apa pun.Keyakinan dan pendapat mengamankan identitas mereka, bukan rasa percaya diri atau keyakinan internal.Tapi, studi dari Personality and Individual Differences mengungkapkan, orang cerdas jauh lebih mungkin mengubah pendapat dan kebiasaan lama demi ide-ide yang lebih baik.Mereka menyukai tantangan untuk meminta bantuan dan mempertimbangkan ide-ide baru, meski kebanyakan orang menganggapnya membosankan dan tidak perlu.Orang cerdas dan intuitif sering membutuhkan keheningan saat sendirian untuk merenung dan melepaskan semua informasi yang telah berputar-putar di otak.Itulah mengapa mereka sering melamun dan berkhayal, karena pikiran mereka kompleks sehingga membutuhkan istirahat untuk menyegarkan diri.Dalam percakapan pun orang cerdas menggunakan keheningan sebagai keuntungan untuk mereka.Sementara kebanyakan orang merasa bosan dan mencari stimulasi.Mereka tidak hanya merangkai pikiran sendiri dengan cara yang lebih terencana, tapi juga menciptakan ruang untuk mendengarkan secara aktif dan membuat percakapan menjadi lebih produktif.***