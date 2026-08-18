Sulit Kehabisan Rezeki, 6 Weton Ini Dipercaya Memiliki Energi Balungan Sugih

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, balungan sugih merupakan istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dipercaya mempunyai potensi kuat menuju kehidupan berkecukupan. Istilah tersebut tidak selalu dimaknai sebagai kekayaan yang datang secara instan, tetapi juga berkaitan dengan karakter, kemampuan melihat kesempatan, serta kemudahan memperoleh rezeki.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, beberapa kombinasi hari dan pasaran bahkan dianggap memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kelimpahan, baik berupa materi, pekerjaan, usaha maupun jaringan yang mendukung kesuksesan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut-sebut memiliki karakter balungan sugih dan berpotensi memperoleh rezeki dari berbagai arah.

1. Jumat Legi – Mudah Mendapat Kepercayaan Pemilik weton Jumat Legi dikenal mempunyai pembawaan yang hangat dan menyenangkan. Kemampuan berkomunikasi serta sikap yang mudah membuat orang lain nyaman dapat menjadi modal penting dalam membangun hubungan.

Dalam ramalan Primbon Jawa, peluang finansial Jumat Legi sering dikaitkan dengan relasi. Teman lama, pelanggan sebelumnya, atau rekan kerja dapat kembali membawa kesempatan baru.

Ketekunan juga menjadi salah satu kekuatan mereka. Ketika sudah mendapatkan tanggung jawab, mereka cenderung berusaha menyelesaikannya dengan baik. Dari sinilah peluang untuk memperoleh penghasilan secara berkelanjutan dipercaya terbuka.

2. Rabu Kliwon – Pandai Membaca Kesempatan Rabu Kliwon disebut memiliki kemampuan berpikir strategis. Mereka cenderung mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan dan tidak mudah panik ketika menghadapi persoalan.

Karakter tersebut dipercaya membantu mereka dalam mengelola usaha maupun keuangan. Ketika satu rencana mengalami hambatan, mereka biasanya berusaha mencari alternatif lain.

Karena itulah, weton ini dalam ramalan digambarkan memiliki peluang untuk membangun kekayaan secara bertahap. Bukan hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga kemampuan mengatur langkah.