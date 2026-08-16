Tak Sekadar Kaya Materi, 8 Weton Ini Disebut Memiliki Balungan Sugih dalam Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam khazanah budaya Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, kecenderungan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Salah satu istilah yang dikenal dalam sejumlah penafsiran Primbon Jawa adalah Balungan Sugih.

Secara umum, istilah tersebut dikaitkan dengan gambaran kehidupan yang berkecukupan. Maknanya tidak selalu sebatas memiliki banyak harta, tetapi juga dapat dikaitkan dengan ketenteraman, hubungan keluarga yang baik, kemampuan menghadapi persoalan, serta datangnya peluang dari berbagai arah.

Orang yang disebut memiliki Balungan Sugih dipercaya mempunyai potensi untuk mengembangkan kehidupan yang makmur. Namun, dalam pandangan tradisional tersebut, keberuntungan tetap perlu diimbangi dengan kerja keras, kemampuan mengelola rezeki, serta perilaku yang baik.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam kategori tersebut?

Berikut delapan weton yang dirangkum dari kanal YouTube MbahMul.

1. Rabu Legi Rabu Legi mempunyai neptu 12, yang berasal dari nilai Rabu sebesar 7 dan Legi sebesar 5.

Weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang tenang, sabar, dan mampu mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Mereka tidak mudah terbawa suasana ketika menghadapi persoalan.

Dalam urusan rezeki, Rabu Legi dipercaya mempunyai kemampuan mengelola pemasukan dengan cukup baik. Mereka dianggap mampu melihat kapan harus menyimpan uang, memanfaatkan peluang, atau mengambil keputusan penting.

Sikap yang tenang juga membuat pemilik weton ini mudah memperoleh kepercayaan dari lingkungan. Dalam beberapa penafsiran Primbon, karakter tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung datangnya peluang dan keberuntungan.