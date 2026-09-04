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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 5 September 2026 | 06.07 WIB

Jalan Rezekinya Terbuka Lebar, Ini 5 Weton yang Disebut Balungan Sugih

seseorang yang rezekinya berkualitas wahid./Freepik. - Image

seseorang yang rezekinya berkualitas wahid./Freepik.

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton sering menjadi bagian dari cara masyarakat memahami karakter dan perjalanan kehidupan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan, rezeki, hingga arah kehidupan.

Salah satu istilah yang cukup dikenal dalam pembahasan primbon adalah balungan sugih. Istilah ini secara sederhana merujuk pada gambaran seseorang yang dipercaya memiliki dasar kehidupan kuat dalam urusan kemakmuran.

Meski begitu, berbagai ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Faktor seperti kerja keras, keputusan finansial, dan kondisi kehidupan tetap memiliki peran penting.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter balungan sugih serta dipercaya mempunyai jalan rezeki yang luas.

1. Senin Legi

Senin Legi dipercaya sebagai salah satu weton yang memiliki karakter kepemimpinan sekaligus peluang baik dalam urusan rezeki.

Pemilik weton ini digambarkan mampu melihat kesempatan yang muncul di sekitarnya. Sumber penghasilan mereka menurut ramalan bisa berasal dari pekerjaan, usaha, proyek, maupun peluang yang datang secara tidak terduga.

Ketika menghadapi masalah, mereka juga diyakini memiliki kemampuan untuk mencari jalan keluar. Berbagai ujian dalam kehidupan dianggap tidak mudah membuat mereka terpuruk dalam waktu lama.

Karena itu, Senin Legi kerap digambarkan sebagai sosok yang mampu menjadi salah satu penopang kehidupan ekonomi keluarga.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing termasuk weton yang sering dikaitkan dengan istilah balungan sugih. Mereka dipercaya mempunyai daya tarik sosial yang kuat sehingga relatif mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain.

Karakter tersebut dinilai mendukung bidang pekerjaan yang membutuhkan kemampuan berkomunikasi dan membangun relasi, termasuk perdagangan, bisnis, maupun profesi dengan jaringan luas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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