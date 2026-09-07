Bukan Weton Sembarangan, 2 Weton Ini Konon Punya Takdir Jadi Orang Besar

Ilustrasi calon pemimpin dunia (pch.vector/Freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya dipandang sebagai perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran. Bagi sebagian masyarakat, weton menjadi bagian dari cara memahami karakter, kecenderungan hidup, serta hubungan manusia dengan lingkungan di sekitarnya.
Primbon Jawa kemudian memberikan berbagai tafsir mengenai karakter berdasarkan weton. Ada yang dipercaya mempunyai sifat pekerja keras, ada yang dianggap memiliki kemampuan sosial kuat, dan ada pula yang disebut membawa aura kepemimpinan.
Dari sekian banyak kombinasi weton, terdapat dua yang dalam sejumlah tafsir primbon dianggap mempunyai karakter istimewa. Keduanya dipercaya memiliki kemampuan memengaruhi lingkungan, jiwa kepemimpinan, serta peruntungan yang baik dalam urusan kehidupan.
Dikutip dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut dua weton yang disebut memiliki potensi menjadi sosok besar dan berpengaruh menurut Primbon Jawa.
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Rabu Pon digambarkan sebagai weton dengan perpaduan karakter tegas dan penuh perhatian. Pemiliknya disebut mampu menunjukkan ketegasan ketika dibutuhkan, tetapi tetap mempunyai kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya.
Dalam sejumlah penafsiran tradisional, Rabu dikaitkan dengan energi yang memberikan penerangan. Sementara itu, karakter Rabu Pon kerap digambarkan memiliki pembawaan yang menenangkan dan membuat orang lain merasa nyaman.
Salah satu kelebihan yang sering dilekatkan pada weton ini adalah kepekaan terhadap keadaan di sekelilingnya. Mereka dipercaya mampu memahami perasaan orang lain dan mempunyai intuisi yang cukup kuat.
Namun, sifat terlalu baik juga dapat menjadi tantangan. Karena mudah merasa iba dan ingin membantu, mereka perlu belajar membedakan antara memberikan pertolongan dan membiarkan dirinya dimanfaatkan.
Jika mampu menyeimbangkan empati dengan ketegasan, Rabu Pon dalam ramalan dipercaya dapat berkembang menjadi sosok yang bijaksana. Karakter tersebut dianggap mendukung kemampuan untuk memimpin, mengambil keputusan, dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
Minggu Pon menjadi weton kedua yang disebut mempunyai peruntungan istimewa dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa.
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Jawa Pos
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