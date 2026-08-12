Bukan Cuma Beruntung, 3 Weton Ini Dipercaya Punya Bakat Jadi Orang Besar

Weton yang Ditakdirkan Kaya Raya dan Berkuasa. (freepik.com)
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton merupakan bagian dari tradisi yang hingga kini masih banyak diperbincangkan. Perpaduan antara hari lahir dan pasaran dipercaya dapat menggambarkan karakter serta berbagai sisi kehidupan seseorang.
Sejumlah tafsir Primbon Jawa bahkan mengaitkan weton tertentu dengan karakter kuat, kemampuan memimpin, serta peluang memperoleh kehidupan yang berkecukupan.
Namun, kepercayaan tersebut tentu bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Keberhasilan tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kondisi kehidupan, dan berbagai faktor lainnya.
Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang disebut mempunyai karakter kuat, potensi rezeki besar, dan jiwa kepemimpinan.
Berikut ulasannya.
Senin Pahing digambarkan sebagai sosok yang memiliki daya juang tinggi. Mereka disebut tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan persoalan dan cenderung mampu bertahan meskipun harus melewati perjalanan yang panjang.
Dalam tafsir Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal ulet, telaten, serta mempunyai ketahanan mental yang cukup kuat. Mereka tidak terbiasa mengandalkan keberuntungan semata karena lebih percaya pada usaha dan proses.
Menariknya, rezeki Senin Pahing disebut tidak selalu hadir secara instan. Kesuksesan justru dipercaya datang secara bertahap setelah melewati berbagai pengalaman hidup.
Karakter tersebut dapat diibaratkan seperti pohon yang pertumbuhannya membutuhkan waktu, tetapi semakin besar justru semakin kokoh.
Selain memiliki ketahanan mental, Senin Pahing juga disebut mempunyai pola pikir yang logis dan sistematis. Mereka mampu mencari celah ketika menghadapi kesulitan serta berusaha menemukan solusi ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan.
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