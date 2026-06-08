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Rabbany Wanadriani
Senin, 8 Juni 2026 | 20.18 WIB

12 Tanggal Lahir Ini Punya Takdir Hidup Makmur dan Hartanya Bergelimang, Penasaran?

Ilustrasi orang yang hidup makmur dan kaya raya. (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang hidup makmur dan kaya raya. (Freepik)

JawaPos.com – Numerologi merupakan salah satu kajian yang meyakini bahwa angka memiliki makna dan pengaruh tertentu dalam kehidupan manusia. Dalam kepercayaan ini, setiap angka diyakini membawa energi yang dapat mencerminkan karakter, potensi, hingga perjalanan hidup seseorang.

Salah satu aspek yang kerap dikaitkan dengan numerologi adalah peluang untuk meraih keberhasilan dan kesejahteraan. Banyak orang percaya bahwa tanggal lahir tertentu memiliki keterkaitan dengan keberuntungan, kemampuan meraih peluang, serta potensi untuk mencapai kemakmuran di masa depan.

Dilansir dari English Jagran, terdapat 12 tanggal lahir yang dipercaya memiliki jalan menuju kesuksesan dan kehidupan yang makmur berdasarkan interpretasi numerologi. Apakah tanggal lahir Anda termasuk di dalamnya?

1. Tanggal 1, 10, 19, dan 28

Orang-orang ini terkait dengan kepercayaan diri, kreativitas, dan kepemimpinan.

Mereka memiliki keuletan, tekad, dan semangat kewirausahaan yang dapat membuka pintu menuju kemakmuran. 

2. Tanggal 9, 18, dan 27

Orang-orang ini melambangkan kebijaksanaan spiritual, kasih sayang, dan filantropis.

Kapasitas memberi dampak yang menguntungkan bagi dunia umumnya berkorelasi dengan status keuangan, meskipun prioritas mereka mungkin tidak semata-mata material.

Kebaikan hati dan keinginan mereka untuk membantu orang lain dapat mendatangkan kemakmuran dalam bentuk uang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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