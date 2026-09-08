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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 8 September 2026 | 13.55 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 8 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (magnific)

JawaPos.com – Zodiak libra akan merasakan kehangatan dan keharmonisan di rumah hari ini. Sambutlah para tamu dengan hangat, dan hargai kehadiran mereka. 

Menurut horoskop harian, libra mungkin akan kedatangan tamu tak terduga. Tetapi ini akan menjadi kunjungan yang menyenangkan. 

Selain itu, ide dan perasaan membingungkan yang telah libra rasakan selama beberapa hari terakhir, akan mulai tercerahkan. Meskipun tampak tidak peduli, libra cenderung terlalu banyak berpikir. Hindari hal ini dengan segala cara, karena hal itu hanya akan menambah kebingungan.

Hari ini akan menjadi waktu yang baik bagi zodiak scorpio untuk meluangkan waktu sendiri dan mendapatkan kejelasan. 

Jika ingin berbagi perasaan dengan seseorang terdekat untuk mendapatkan kedamaian batin, lakukan saja. Manfaatkan waktu positif ini untuk menyelesaikan tugas-tugas menantang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Selasa, 8 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus tetap tenang dan tidak mengatakan hal menyakitkan kepada pasangan. Terkait karir, manfaatkan kekuatan berpikir positif dan kepercayaan dirimu untuk mengubah hidup menjadi lebih baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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