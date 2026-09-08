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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 8 September 2026 | 13.50 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 8 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Frustrasi mungkin akan dirasakan zodiak virgo hari ini. Virgo mungkin memiliki keinginan untuk berkelana, tetapi keadaan dapat mempersulit virgo untuk pergi. 

Mungkin, virgo juga mengalami gesekan dengan pasangan. Jangan sampai terlibat dalam pertengkaran. Cobalah menenangkan diri, lalu gunakan kepraktisan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 8 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Jika merupakan orang tua, zodiak virgo harus menghormati pilihan pasangan maupun pernikahan anak. Mengenai karir, daya tarik dan tekad virgo akan membawa kesuksesan yang selama ini diperjuangkan. 

Sementara itu, tegaskan diri tentang kualitas luar biasa yang dimiliki karena hal ini akan menarik orang lain. Terkait keuangan, kejar investasi di bidang properti sebagai investasi jangka panjang karena akan menguntungkan.

Cinta Virgo

Jika merupakan orang tua, virgo akan berupaya menetapkan batasan terkait pernikahan anak. Virgo mungkin berpikir bahwa nasihat diberikan karena cinta dan niat baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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