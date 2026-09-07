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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 8 September 2026 | 05.41 WIB

Cuan Mengalir Deras! Ini 5 Shio yang Diprediksi Mengalami Lonjakan Rezeki

5 Shio yang dapat rezeki berlimpah - Image

5 Shio yang dapat rezeki berlimpah

JawaPos.com - Setiap orang tentu berharap memiliki perjalanan hidup yang semakin baik, terutama dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Ketika peluang datang pada waktu yang tepat, kondisi finansial pun berpotensi mengalami perubahan yang signifikan.

Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang sering dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Setiap shio memiliki karakter dan tafsir peruntungan yang berbeda, termasuk mengenai karier, bisnis, serta kondisi keuangan.

Untuk tahun 2026, sejumlah ramalan menyebut ada beberapa shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan lebih besar. Mereka digambarkan memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup, memperluas peluang usaha, maupun memperoleh hasil lebih baik dari kerja keras yang dilakukan.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang mengalami peningkatan keberuntungan dan rezeki pada tahun tersebut.

Berikut kelima shio yang dimaksud.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal dalam berbagai penafsiran astrologi Tiongkok sebagai sosok yang cerdas, cepat berpikir, dan pandai membaca keadaan.

Kemampuan melihat peluang menjadi salah satu karakter yang paling sering dikaitkan dengan shio ini. Ketika menghadapi perubahan, mereka dipercaya mampu menyesuaikan strategi agar tetap dapat mencapai tujuan.

Dalam ramalan 2026, karakter tersebut disebut dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan kondisi finansial. Peluang bisnis, pekerjaan, maupun aktivitas lain yang menghasilkan pemasukan dipercaya bisa semakin terbuka.

Namun, keberanian mengambil kesempatan tetap perlu diimbangi dengan perhitungan matang agar keputusan yang dibuat tidak justru membawa kerugian.

2. Shio Naga

Naga dikenal sebagai salah satu simbol yang kuat dalam budaya Tiongkok. Shio ini sering diasosiasikan dengan keberanian, energi, kepercayaan diri, dan kemampuan memimpin.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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