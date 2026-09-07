Ramalan Shio Selasa 8 September 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

JawaPos.com – Apakah ada keretakan hubungan antara shio Ular dan orang terdekat?

Di sisi lain, seseorang mungkin iri dengan posisi atau pengaruh shio Anjing di tempat kerja.

Berikut ini ramalan shio pada hari Selasa 8 September 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Apakah Dewi Keberuntungan melirik Anda?