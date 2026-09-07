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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 8 September 2026 | 01.04 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Selasa, 8 September 2026: Lepaskan Luka dan Ringankan Pikiran

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces besok, Selasa, 8 September 2026, membawa pesan tentang pentingnya melepaskan kemarahan dan luka lama yang masih membebani pikiran.

Ada kalanya Pisces terlalu lama menyimpan perasaan kecewa karena sulit melupakan sesuatu yang pernah terjadi.

Namun, terus membawa beban masa lalu justru dapat membuat langkah ke depan terasa lebih berat.

Besok menjadi waktu yang tepat untuk mencoba berdamai dengan keadaan dan tidak lagi memberikan terlalu banyak ruang bagi persoalan yang sudah berlalu.

Melepaskan bukan berarti membenarkan apa yang pernah terjadi, melainkan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk kembali merasa lebih tenang.

Dalam kehidupan sehari-hari, Pisces juga perlu membangun pola pikir yang lebih positif agar mampu menghadapi berbagai persoalan tanpa merasa terlalu terbebani.

Di sisi lain, kesehatan menjadi perhatian yang tidak boleh diabaikan karena tubuh dapat memberikan tanda ketika membutuhkan istirahat atau perubahan dalam rutinitas.

Dalam urusan asmara, Pisces diingatkan bahwa tidak ada hubungan yang benar-benar sempurna sehingga ekspektasi berlebihan hanya berpotensi menimbulkan kekecewaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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