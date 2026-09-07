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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 7 September 2026 | 18.31 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 7 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Pisces hari ini diprediksi perlu menjaga ketenangan dan tidak membiarkan emosi menguasai setiap tindakan. Mengalihkan perhatian dengan berjalan-jalan santai bisa menjadi pilihan untuk membuat pikiran lebih rileks.

Sejumlah tantangan juga mungkin muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga keuangan. Karena itu, Pisces disarankan lebih praktis dalam mengambil keputusan dan tidak terburu-buru mengikuti dorongan sesaat.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Senin (7/9), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, Pisces sebaiknya lebih banyak mencari suasana yang bisa membantu menenangkan pikiran. Berjalan-jalan santai atau melakukan aktivitas di luar rumah dapat menjadi cara untuk mengalihkan perhatian dari hal-hal yang membuat terbebani. Cobalah mengutamakan pertimbangan yang praktis dibandingkan emosi.

Cinta Pisces

Ego berpotensi menjadi penghalang dalam hubungan Pisces dengan pasangan. Keinginan untuk mempertahankan pendapat sendiri bisa membuat komunikasi menjadi kurang harmonis.

Hindari mengikuti kecenderungan tersebut. Cobalah lebih terbuka mendengarkan pasangan dan mencari jalan tengah agar hubungan tetap berjalan dengan nyaman.

Karier Pisces

Tekanan pekerjaan diprediksi meningkat hari ini. Banyaknya tanggung jawab membuat Pisces perlu menyusun rencana dengan matang sebelum mulai mengerjakan setiap tugas.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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