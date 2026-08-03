Rezeki Mengalir Deras, 4 Shio Ini Diprediksi Naik Kelas Secara Finansial

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki peruntungan yang berbeda-beda pada setiap tahunnya. Ada shio yang diprediksi menghadapi tantangan, sementara sebagian lainnya diyakini memperoleh peluang besar dalam hal karier, bisnis, maupun keuangan.

Tahun ini disebut menjadi periode yang menjanjikan bagi beberapa shio. Berkat kombinasi kerja keras, kemampuan melihat peluang, dan keberuntungan yang dipercaya sedang menguat, mereka diperkirakan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kondisi finansial secara signifikan.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut empat shio yang disebut memiliki peluang besar meraih keberuntungan finansial sepanjang tahun ini. Perlu diingat, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dalam astrologi Tiongkok dan tidak dapat dijadikan kepastian.

1. Shio Ular Shio Ular menjadi salah satu yang diprediksi memiliki prospek keuangan paling baik. Ramalan ini berlaku bagi mereka yang lahir pada tahun 1977 (api), 1989 (tanah), 2001 (logam), 2013 (air), serta tahun-tahun lain yang berselisih 12 tahun sesuai siklus shio.

Pemilik shio ini dikenal memiliki cara berpikir strategis dan penuh pertimbangan. Kemampuan membaca situasi dipercaya membantu mereka menemukan peluang baru, termasuk dalam investasi maupun pengembangan usaha.

Menurut ramalan tersebut, ide-ide inovatif dan keputusan yang tepat berpotensi membawa peningkatan penghasilan serta membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih mapan.

2. Shio Kuda Shio Kuda juga diprediksi menikmati peningkatan rezeki pada tahun ini. Ramalan tersebut dikaitkan dengan mereka yang lahir pada 1978 (tanah), 1990 (logam), 2002 (air), 2014 (kayu), dan tahun lain dalam siklus yang sama.

Karakter pekerja keras dan penuh semangat dipercaya menjadi modal utama bagi pemilik shio ini. Usaha yang selama ini dilakukan diperkirakan mulai menunjukkan hasil yang lebih nyata.

Peluang kenaikan karier, bertambahnya pendapatan, atau kesempatan bisnis baru disebut menjadi faktor yang dapat mendukung kondisi keuangan mereka sepanjang tahun.