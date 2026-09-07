Tak Perlu Beli, Begini Cara Membuat Sosis Homemade yang Enak dan Gurih

JawaPos.com - Sosis menjadi salah satu makanan yang digemari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain bisa disantap langsung setelah dimasak, sosis juga mudah diolah menjadi berbagai menu, seperti sosis panggang, tumisan, hingga campuran nasi goreng.

Jika ingin mencoba membuatnya sendiri, sosis homemade bisa menjadi pilihan menarik. Dengan membuat sendiri, bahan yang digunakan dapat disesuaikan dengan selera dan kebutuhan keluarga.

Resep ini menggunakan campuran daging ayam dan daging sapi berlemak, kemudian dipadukan dengan rempah, mustard, serta sedikit keju cheddar sebagai isian tambahan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep sosis homemade yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan Sosis Homemade 250 gram paha ayam giling

150 gram daging giling berlemak

1½ sendok teh garam

1½ sendok makan gula

5 gram baking powder

120 gram air es atau es serut

1 butir putih telur

4 sendok makan tepung sagu atau maizena

4 sendok makan minyak aromatik atau minyak goreng

1 sendok makan mustard Bumbu dan Rempah 1½ sendok teh smoke powder atau ½ sendok teh liquid smoke, opsional

½ sendok makan bawang putih bubuk

½ sendok makan bawang bombai bubuk

⅓ sendok teh oregano kering

⅓ sendok teh pala bubuk

⅓ sendok teh marjoram, thyme, atau basil kering Isian Tambahan 40 gram keju cheddar Cara Membuat Sosis Homemade Pertama, campurkan paha ayam giling dan daging giling dalam sebuah wadah. Tambahkan garam serta gula, kemudian aduk menggunakan mixer hingga adonan berubah menjadi lebih lengket dan berserat.

Setelah itu, masukkan campuran rempah, mustard, putih telur, baking powder, minyak, dan tepung sagu atau maizena. Aduk kembali sampai seluruh bahan tercampur rata.

Tuangkan air es secara bertahap sambil terus mengaduk adonan. Jika sudah tercampur sempurna, tutup wadah menggunakan plastic wrap dan simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 20 menit.

Keluarkan adonan dari kulkas, kemudian bagi menjadi dua bagian. Salah satu bagian dapat dicampur dengan keju cheddar agar menghasilkan sosis dengan isian yang lebih gurih.

Masukkan masing-masing adonan ke dalam piping bag. Siapkan casing sosis dengan panjang sekitar 18 sentimeter, lalu semprotkan adonan ke dalam casing tersebut.