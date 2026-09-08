Cocok untuk Teman Makan, Ini Resep Sayap Ayam Panggang ala Thailand yang Lezat

Resep Sayap Ayam Panggang Ala Thailand yang Lezat. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Sayap ayam panggang ala Thailand bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menyajikan olahan ayam dengan rasa gurih, manis, dan kaya aroma rempah.
Daging ayam yang dimarinasi dengan perpaduan bawang putih, akar daun ketumbar, serai, kecap ikan, dan sejumlah bumbu lainnya kemudian dipanggang hingga matang. Hidangan ini semakin nikmat ketika disantap bersama saus cocol bercita rasa pedas, asam, dan segar.
Menu tersebut dapat disajikan sebagai lauk makan siang, camilan, maupun hidangan ketika berkumpul bersama keluarga.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan cara membuat sayap ayam panggang ala Thailand yang bisa dicoba di rumah.
Pertama, potong sayap ayam menjadi dua bagian, kemudian masukkan seluruh potongan ke dalam wadah.
Siapkan bawang putih dan akar daun ketumbar yang telah dibersihkan. Potong-potong bahan tersebut agar lebih mudah dihaluskan.
Masukkan bawang putih, akar daun ketumbar, lada putih, minyak, kecap ikan, dan kecap asin ke dalam blender. Haluskan hingga menjadi bumbu, lalu tuangkan ke dalam wadah berisi ayam.
Berikutnya, tambahkan gula palem, kaldu bubuk, dan saus tiram. Peras jeruk nipis ke dalam campuran tersebut.
Geprek serai, kemudian iris menjadi beberapa bagian. Masukkan ke dalam ayam dan aduk sampai seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu secara merata.
Diamkan ayam agar bumbu meresap. Anda dapat memarinasi selama sekitar satu hingga dua jam pada suhu ruang atau menyimpannya semalaman di dalam kulkas untuk hasil rasa yang lebih kuat.
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