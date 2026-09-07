Putus Bukan Berarti Lupa, 5 Zodiak Ini Butuh Waktu Lama untuk Move On

JawaPos.com - Putus cinta tidak selalu membuat seseorang bisa langsung melupakan hubungan yang telah berakhir. Bagi sebagian orang, kenangan bersama mantan justru masih tersimpan cukup lama dan membutuhkan proses panjang untuk benar-benar dilepaskan.

Dalam astrologi, karakter setiap zodiak dipercaya dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi hubungan, termasuk ketika harus berpisah dengan orang yang dicintai. Zodiak yang memiliki sifat emosional atau sangat menghargai komitmen disebut cenderung lebih sulit menerima perubahan dalam kehidupan percintaan.

Mereka mungkin tetap menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi di dalam hati masih memikirkan berbagai kenangan, percakapan, hingga kemungkinan untuk kembali bersama.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima zodiak yang disebut paling sulit move on setelah mengalami patah hati.

Berikut daftarnya:

1. Cancer Cancer dikenal sebagai zodiak yang memiliki perasaan mendalam dan sangat menghargai kedekatan emosional. Ketika menjalin hubungan, mereka biasanya memberikan perhatian dan kasih sayang secara penuh kepada pasangan.

Karena itu, perpisahan dapat terasa cukup berat bagi Cancer. Bukan hanya kehilangan pasangan, mereka juga harus beradaptasi dengan hilangnya rutinitas dan rasa nyaman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan.

Kenangan masa lalu pun bisa terus terlintas dalam pikiran. Dalam kondisi tertentu, Cancer bahkan masih berharap mendapatkan penjelasan atau kesempatan untuk memperbaiki hubungan.

Pengalaman buruk dalam percintaan juga dapat membuat mereka lebih berhati-hati ketika hendak mempercayai orang baru.