Punya Neptu Istimewa, 10 Weton Ini Disebut Berpotensi Hidup Makmur

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap menjadi bagian dari berbagai perhitungan dalam Primbon Jawa.

Salah satunya berkaitan dengan rezeki dan kehidupan ekonomi. Sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter yang mendukung seseorang dalam mencari penghasilan, membangun usaha, hingga mengelola kekayaan.

Menurut kepercayaan tersebut, orang yang lahir pada weton tertentu disebut memiliki peluang lebih besar untuk menemukan jalan menuju kemakmuran. Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang pasti kaya.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut 10 weton yang disebut memiliki potensi kuat dalam urusan rezeki dan kemakmuran menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Pahing Minggu Pahing memiliki neptu 14, berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat. Mereka juga disebut memiliki keberanian dalam menentukan arah dan kemampuan membaca peluang, terutama ketika menjalankan usaha.

Dalam urusan bisnis, intuisi yang tajam dipercaya membantu mereka melihat kesempatan yang belum tentu disadari orang lain. Ide baru dan keberanian mengembangkan usaha juga dianggap dapat membuka pintu rezeki.

2. Selasa Pon Selasa Pon mempunyai neptu 10, yakni Selasa bernilai 3 dan Pon bernilai 7.

Mereka yang lahir pada weton ini dikenal sebagai pribadi pekerja keras dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.