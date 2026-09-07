Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 6 Shio Ini Konon Hidupnya Penuh Keberuntungan

ilustrasi shio yang hidup makmur. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kehidupan yang mapan tidak selalu datang hanya karena keberuntungan. Di balik kesuksesan seseorang, terdapat berbagai faktor yang ikut berperan, mulai dari kerja keras, cara berpikir, karakter, hingga kemampuan melihat kesempatan.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter berdasarkan shio juga kerap dikaitkan dengan perjalanan seseorang dalam urusan kehidupan dan keuangan. Ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki sifat positif sehingga lebih mudah menarik peluang dan keberuntungan.
Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah mengeluh, tetap bersyukur, serta mampu menjalani berbagai tantangan dengan sikap optimistis. Karakter tersebut diyakini dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
Dilansir dari Naurakom, berikut enam shio yang dipercaya berpotensi mendapatkan rezeki tak terduga dan menikmati kehidupan yang makmur hingga usia lanjut.
Dalam astrologi Tiongkok, Naga sering dipandang sebagai simbol kekuatan, keberuntungan, dan kemakmuran. Pemilik shio ini disebut memiliki peluang yang cukup baik dalam urusan bisnis maupun keuangan.
Sikap optimistis dan rasa syukur yang mereka miliki dipercaya dapat membuat perjalanan menuju kesuksesan terasa lebih lancar. Ketika mendapatkan pencapaian, mereka dianjurkan tetap menjaga kerendahan hati.
Kesuksesan yang disertai sikap tidak sombong diyakini dapat membantu Shio Naga mempertahankan keberuntungan dan hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.
Shio Kuda dikenal mempunyai kemampuan komunikasi yang baik serta pola pikir yang cepat. Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah mengeluh ketika menghadapi persoalan.
Kemampuan berkomunikasi tersebut dapat membuka kesempatan baru, khususnya melalui relasi, kerja sama, dan jaringan profesional. Dari sanalah peluang untuk memperoleh pemasukan tambahan bisa muncul.
Karena mampu memanfaatkan kesempatan yang datang, Shio Kuda disebut berpeluang mendapatkan keuntungan finansial yang sebelumnya tidak mereka duga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis