Bulan Ini Jadi Ladang Rezeki, 7 Weton Berikut Diprediksi Raih Keberuntungan Besar

Weton emas yang meraih rezeki berlimpah kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk membaca karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai keberuntungan seseorang.
Primbon Jawa juga mengenal sejumlah weton yang dipercaya mempunyai peruntungan berbeda pada waktu-waktu tertentu. Salah satunya adalah periode yang dianggap sebagai momentum datangnya rezeki dan perubahan nasib.
Menurut ramalan tersebut, ada beberapa weton yang disebut sedang memasuki fase penuh keberuntungan. Rezeki yang datang bisa berupa peluang pekerjaan, usaha, hubungan baik, maupun kesempatan lain yang membawa perubahan positif.
Dilansir dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat tujuh weton yang dipercaya bakal memperoleh limpahan rezeki dalam waktu dekat.
Kamis Wage mempunyai neptu 12, yang berasal dari nilai Kamis sebesar 8 dan Wage sebesar 4. Dalam filosofi kejawen, angka tersebut dikaitkan dengan istilah wasita linuwih, yang menggambarkan adanya kelebihan atau potensi tertentu dalam diri seseorang.
Pemilik weton ini biasanya digambarkan sebagai pribadi yang tidak terlalu gemar mencari perhatian. Mereka cenderung tenang, tetapi menyimpan kemampuan besar yang dapat muncul ketika menghadapi tantangan.
Dalam ramalan Primbon Jawa, periode Suro dianggap menjadi waktu yang cukup istimewa bagi Kamis Wage. Momentum tersebut dipercaya dapat membuka peluang baru sekaligus membawa keberuntungan yang sebelumnya belum terlihat.
Selasa Legi mempunyai neptu 8, hasil perpaduan nilai Selasa 3 dan Legi 5. Walaupun jumlah neptunya relatif kecil, weton ini tetap dianggap mempunyai karakter kuat dalam kepercayaan tradisional Jawa.
Mereka sering diibaratkan seperti nyala api kecil yang terlihat sederhana, tetapi menyimpan energi besar. Sifat tersebut menggambarkan kemampuan untuk terus bertahan meskipun harus melewati berbagai ujian.
Ketika memasuki periode Suro, Selasa Legi dipercaya mengalami peningkatan semangat dan energi positif. Kondisi ini dalam ramalan dikaitkan dengan terbukanya peluang serta datangnya keberuntungan baru.
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Jawa Pos
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