Tak Selamanya Jatuh! 6 Weton Ini Disebut Punya Rezeki yang Kembali Bersinar

JawaPos.com - Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan lurus. Ada masa ketika kondisi finansial berada di titik yang baik, tetapi ada pula periode ketika berbagai masalah membuat pemasukan berkurang atau harta yang dikumpulkan perlahan menyusut.

Dalam budaya Jawa, kondisi semacam ini kerap dikaitkan dengan perhitungan weton. Primbon Jawa dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai salah satu cara untuk membaca karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki seseorang.

Namun, ramalan weton sebaiknya dipandang sebagai bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat sejumlah weton yang dalam penafsiran primbon disebut mengalami fase naik-turun dalam urusan harta. Menariknya, mereka dipercaya memiliki peluang untuk kembali bangkit setelah melewati masa sulit.

Berikut enam weton yang dimaksud.

1. Senin Pon, Bangkit Berkat Ketekunan Pemilik weton Senin Pon digambarkan sebagai pribadi yang sabar dan memiliki daya tahan kuat ketika menghadapi berbagai persoalan.

Dalam sejumlah penafsiran primbon, mereka disebut dapat mengalami masa ketika kondisi keuangan melemah. Salah satu penyebab yang dikaitkan dengan karakter mereka adalah kecenderungan terlalu mudah percaya kepada orang lain.

Meski demikian, Senin Pon dipercaya memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Ketekunan dan kemauan bekerja keras membuat mereka perlahan dapat membangun kembali kondisi finansial.

Peluang untuk bangkit disebut dapat muncul melalui usaha, perdagangan, maupun bisnis yang dikelola bersama keluarga.