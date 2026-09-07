Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Senin, 7 September 2026: Jaga Keseimbangan dan Energi

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Senin, 7 September 2026 berkaitan erat dengan kemampuan menjaga keseimbangan antara pekerjaan, rutinitas, dan waktu untuk diri sendiri.
Jangan menghabiskan seluruh hari untuk bekerja tanpa memberikan tubuh kesempatan beristirahat.
Kebiasaan tersebut mungkin terasa produktif pada awalnya, tetapi tubuh dan pikiran tetap memiliki batas yang perlu diperhatikan.
Ketika energi mulai menurun, mengambil jeda justru dapat membantu Libra kembali berkonsentrasi.
Libra dapat memanfaatkan waktu luang dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan dan memberikan suasana berbeda dari rutinitas sehari-hari.
Perjalanan singkat atau kegiatan di luar lingkungan yang biasa dijalani dapat menjadi pilihan untuk menyegarkan pikiran.
Libra tidak harus melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan suasana baru.
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Jawa Pos
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