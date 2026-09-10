Mitigasi Risiko Kesehatan Akibat Erupsi Anak Krakatau, Anggota DPRD Jakarta Bagikan Masker Gratis

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth saat membagikan masker kepada warga. (Istimewa)
JawaPos.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth membagikan masker gratis kepada pejalan kaki dan pengendara. Kegiatan ini mengantisipasi paparan abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau.
Pembagian masker gratis dilakukan di Jalan Latumenten, Jakarta Barat. Dia menilai paparan abu vulkanik masih terasa di Jakarta meskipun tidak separah beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, dia mengambil inisiatif sebagai langkah pencegahan risiko, demi menjaga kesehatan masyarakat.
“Kami melihat adanya paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang belum sepenuhnya menghilang. Jadi sebagai langkah antisipasi, saya melakukan kegiatan pembagian masker gratis,” ujar Kent, Kamis (10/9).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga telah memerintahkan jajarannya di tingkat kecamatan dan kelurahan membagikan masker kepada masyarakat. Oleh karena itu, DPRD mendukung dengan program serupa.
Adanya kenaikan harga masker sejak Minggu, 6 September 2026 juga akan memberatkan keuangan masyarakat. Sehingga, parlemen turun membantu rakyat.
“Saya siapkan 100 dus masker pada hari ini. Kami bagikan semua sampai habis kepada semua pengendara dan pejalan kaki yang melintas,” imbuhnya.
Di sisi lain, Kent mengingatkan kepada para pedagang masker agar tidak memainkan harga secara tidak wajar. Sebab, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.
“Saya juga berpesan kepada penjual masker untuk tak menaikkan harga semaunya. Harus disesuaikan dengan batas margin yang wajar sesuai arahan Pak Gubernur,” jelasnya.
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