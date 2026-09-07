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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 7 September 2026 | 13.05 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Senin, 7 September 2026: Lebih Realistis dalam Cinta

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Dalam urusan cinta, Capricorn pada Senin, 7 September 2026 disarankan untuk lebih realistis dalam melihat hubungan yang sedang dijalani.

Keinginan untuk mendapatkan perhatian, kepastian, atau perlakuan tertentu dari pasangan merupakan hal yang wajar.

Namun, ekspektasi yang terlalu tinggi dapat membuat hubungan terasa lebih berat karena kenyataan tidak selalu berjalan sesuai dengan bayangan.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Senin, 7 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pasangan mungkin memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan perhatian.

Karena itu, Capricorn sebaiknya tidak langsung menganggap kurangnya respons sesuai harapan sebagai tanda bahwa perasaan pasangan mulai berubah.

Seseorang dapat menunjukkan kasih sayang melalui tindakan sederhana yang terkadang tidak langsung terlihat.

Daripada membuat kesimpulan sendiri, Capricorn lebih baik memperhatikan keseluruhan sikap pasangan dalam menjalani hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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