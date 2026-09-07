Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Senin, 7 September 2026: Lebih Realistis dalam Cinta

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Dalam urusan cinta, Capricorn pada Senin, 7 September 2026 disarankan untuk lebih realistis dalam melihat hubungan yang sedang dijalani.
Keinginan untuk mendapatkan perhatian, kepastian, atau perlakuan tertentu dari pasangan merupakan hal yang wajar.
Namun, ekspektasi yang terlalu tinggi dapat membuat hubungan terasa lebih berat karena kenyataan tidak selalu berjalan sesuai dengan bayangan.
Pasangan mungkin memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan perhatian.
Karena itu, Capricorn sebaiknya tidak langsung menganggap kurangnya respons sesuai harapan sebagai tanda bahwa perasaan pasangan mulai berubah.
Seseorang dapat menunjukkan kasih sayang melalui tindakan sederhana yang terkadang tidak langsung terlihat.
Daripada membuat kesimpulan sendiri, Capricorn lebih baik memperhatikan keseluruhan sikap pasangan dalam menjalani hubungan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis