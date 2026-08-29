Rezeki Mengalir Lancar, 4 Shio Ini Disebut Berpeluang Hidup Serba Berkecukupan

JawaPos.com – Kehidupan yang berkecukupan dan kondisi finansial yang stabil menjadi harapan banyak orang. Berbagai cara pun dilakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera, mulai dari bekerja keras hingga mengembangkan usaha.

Dalam kepercayaan mengenai shio, keberuntungan seseorang juga kerap dikaitkan dengan tahun kelahiran serta unsur yang menaunginya. Beberapa kombinasi shio dan elemen bahkan dipercaya memiliki peruntungan yang lebih baik dalam urusan rezeki.

Untuk tahun ini, sejumlah shio disebut sedang berada dalam fase yang mendukung kelancaran finansial. Rezeki tersebut dipercaya dapat datang melalui kerja keras, peluang, maupun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang disebut memiliki peruntungan rezeki lancar dan berpeluang menjalani kehidupan lebih berkecukupan.

1. Shio Naga Elemen Tanah Shio Naga dengan elemen tanah digambarkan memiliki karakter berwibawa dan kuat dalam memimpin. Kombinasi Naga yang melambangkan kekuatan dengan unsur tanah yang identik dengan kestabilan dipercaya menjadi salah satu faktor yang membuat shio ini dikaitkan dengan kemakmuran.

Dalam ramalan, pemilik kombinasi ini disebut memiliki peluang untuk membangun kekayaan secara bertahap. Kemampuan memimpin dan mengambil posisi penting juga dipercaya dapat membuka lebih banyak kesempatan dalam kehidupan.

Ibarat sebuah gunung yang kokoh, semakin kuat fondasi yang dibangun, semakin besar pula peluang yang dapat dikembangkan. Karena itu, keberuntungan Shio Naga elemen tanah disebut tidak hanya berasal dari pemasukan, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan apa yang sudah dimiliki.

2. Shio Ular Elemen Api Shio Ular yang berada di bawah elemen api disebut mempunyai intuisi tajam sekaligus keberanian dalam mengambil keputusan.

Kombinasi tersebut dipercaya membuat mereka lebih peka terhadap peluang. Ketika melihat kesempatan yang dianggap menguntungkan, mereka disebut tidak terlalu ragu untuk mengambil langkah.