5 Zodiak Berpeluang Dapat Rezeki Nomplok September 2026, Simak Pesan Agar Jalan Kemakmuran Terbuka

JawaPos.com - September 2026 membawa tema perubahan bagi sejumlah zodiak yang selama ini mungkin sedang menanti perkembangan dalam urusan keuangan, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi.

Dalam pembacaan tarot yang menjadi dasar artikel ini, terdapat lima zodiak dengan kartu yang menggambarkan datangnya peluang, kelimpahan, atau perubahan kondisi yang berkaitan dengan rezeki.

Menariknya, bentuk rezeki yang digambarkan tidak selalu berupa uang tunai yang datang secara tiba-tiba.

Rezeki nomplok dapat dimaknai lebih luas, misalnya peluang pekerjaan, tambahan pemasukan, pencapaian yang telah lama diinginkan, dukungan finansial, hingga perubahan keadaan yang membuka jalan menuju kondisi ekonomi lebih baik.

5 zodiak yang muncul dalam pembacaan tersebut adalah Capricorn, Libra, Gemini, Virgo, dan Aquarius.

Masing-masing mendapatkan kartu tarot berbeda sehingga pesan yang dibawanya pun memiliki karakter tersendiri.

Ada yang dikaitkan dengan dua sumber pemasukan, ambisi yang mulai terwujud, perubahan setelah masa sulit, kestabilan finansial, hingga keuntungan setelah melewati pengalaman yang tidak mudah.

Perlu dipahami, tarot dan astrologi merupakan bagian dari kepercayaan atau hiburan, bukan metode ilmiah untuk memastikan masa depan.

Zodiak apa saja yang dimaksud? Mari kita bahas secara rinci sebagaimana yang dilansir dari YouTube Ryan Mercury pada Selasa (08/09).

1. Capricorn: Dua Peluang Rezeki Bisa Datang dari Arah Berbeda

Capricorn menjadi zodiak pertama yang dikaitkan dengan rezeki nomplok September 2026 melalui kartu Two of Pentacles.

Dalam simbolisme tarot, kartu ini sering berkaitan dengan kemampuan mengelola lebih dari satu hal sekaligus, termasuk keseimbangan antara pekerjaan, keuangan, dan berbagai tanggung jawab.

Karena itu, kemunculannya dalam pembacaan ini ditafsirkan sebagai tanda adanya lebih dari satu peluang finansial.

Bagi Capricorn, rezeki tersebut dapat digambarkan melalui dua sumber pemasukan yang berbeda.