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Senin, 7 September 2026 | 02.29 WIB

3 Zodiak Bernasib Baik di September 2026, Rezeki Mengalir dan Uang Berdatangan Tanpa Diduga

Zodiak yang diramalkan hidupnya akan bernasib baik di September 2026 saat uang datang karena sedang dekat dengan rezeki. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan hidupnya akan bernasib baik di September 2026 saat uang datang karena sedang dekat dengan rezeki. (dok: pexels)

JawaPos.com - Keberuntungan diramalkan akan jadi milik segelintir orang di paruh kedua tahun kuda api ini.

Dalam penerawangan astrolog hidup dari beberapa orang yang terpilih ini akan kedatangan serangkaian hal baik.

Salah satu di antaranya adalah kelancaran pemasukan atau pendapatan yang akhirnya bisa membuat hidup berjalan lebih baik.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan hidupnya akan bernasib baik di September 2026 saat uang datang karena sedang dekat dengan rezeki.

1. Zodiak Scorpio

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak scorpio dikatakan akan punya rezeki yang baik di bulan September 2026 ini.

Astrolog meyakini, nasib baik akan datang membuat mereka bisa mendapatkan hidup yang lebih menggembirakan.

Dimungkinkan rezeki yang diperoleh di paruh kedua tahun kuda api ini akan jauh lebih banyak dari yang biasa mereka dapatkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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