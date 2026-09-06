Usaha Tak Lagi Sia-sia, 9 Shio Ini Konon Masuk Fase Rezeki Melimpah

JawaPos.com – Hasil dari perjuangan panjang tentu menjadi hal yang dinantikan banyak orang. Waktu, tenaga, dan berbagai kesenangan yang harus dikorbankan terasa sepadan ketika usaha mulai menghasilkan sesuatu yang membanggakan.

Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan menuju keberuntungan juga kerap dikaitkan dengan shio seseorang. Ada sejumlah shio yang dipercaya sedang berada dalam fase menguntungkan setelah melewati berbagai tantangan dan bekerja keras dalam waktu yang panjang.

Mereka disebut memasuki periode ketika usaha yang selama ini dirintis mulai menunjukkan hasil. Rezeki bisa datang melalui perkembangan bisnis, pekerjaan, investasi, maupun kesempatan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat sembilan shio yang disebut tengah memasuki masa keemasan dan berpeluang menikmati hasil dari perjuangan mereka menurut astrologi Tiongkok.

1. Shio Kerbau – Ketekunan Mulai Membuahkan Hasil Kerbau dikenal sebagai salah satu shio yang identik dengan sifat tekun dan pekerja keras. Mereka cenderung tidak mudah menyerah meski harus melewati proses panjang sebelum mencapai tujuan.

Perjuangan yang dilakukan selama bertahun-tahun disebut mulai memperlihatkan hasil. Kondisi keuangan berpotensi menjadi lebih baik, sementara usaha yang dirintis perlahan berkembang.

Bagi mereka yang memiliki investasi, periode ini juga dipercaya dapat menjadi masa ketika hasil dari keputusan finansial sebelumnya mulai terasa.

2. Shio Tikus – Pandai Memanfaatkan Kesempatan Shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan dalam membaca situasi. Kemampuan tersebut membuat mereka mampu melihat peluang yang terkadang tidak diperhatikan orang lain.

Setelah melewati berbagai hambatan, kerja keras mereka dipercaya mulai menghasilkan keuntungan. Peluang tersebut dapat hadir dalam bentuk bisnis baru, peningkatan karier, maupun kerja sama yang memberikan manfaat finansial.