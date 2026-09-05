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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 6 September 2026 | 05.02 WIB

5 Weton yang Dipercaya Punya Rezeki Melimpah, Kekayaan Tak Membuat Mereka Pelit

seseorang yang rezekinya mulus sebab memiliki hati yang tulus./Freepik/fabrikasimf - Image

seseorang yang rezekinya mulus sebab memiliki hati yang tulus./Freepik/fabrikasimf

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari dalam kalender Masehi dengan pasaran Jawa yang digunakan untuk membaca berbagai hal, mulai dari karakter hingga gambaran perjalanan hidup seseorang.

Bagi sebagian masyarakat, weton juga dipercaya memiliki kaitan dengan keberuntungan dan pintu rezeki. Beberapa weton bahkan dianggap istimewa karena pemiliknya digambarkan memiliki kehidupan berkecukupan sekaligus senang membantu orang lain.

Dalam pandangan Primbon Jawa, rezeki tidak selalu berbentuk harta benda. Kemudahan memperoleh pekerjaan, luasnya pertemanan, datangnya peluang, hingga hubungan harmonis dengan orang lain juga dapat dianggap sebagai bentuk keberkahan.

Karena itu, kekayaan dalam tradisi tersebut tidak hanya diukur dari jumlah materi yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana seseorang menggunakan rezekinya untuk memberikan manfaat.

Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat lima weton yang disebut sebagai weton emas karena dipercaya memiliki kelancaran rezeki dan karakter dermawan.

1. Selasa Legi – Gemar Berbagi dan Suka Menolong

Selasa Legi digambarkan sebagai weton yang memiliki kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka disebut tidak keberatan memberikan bantuan ketika ada orang lain yang membutuhkan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, rezeki Selasa Legi diibaratkan seperti sumber air yang terus mengalir. Artinya, meski sebagian rezekinya digunakan untuk membantu orang lain, mereka dipercaya tetap memiliki jalan untuk memperoleh penghasilan dan keberuntungan.

Sikap murah hati tersebut juga membuat pemilik weton Selasa Legi disenangi banyak orang. Mereka cenderung tidak terlalu memperhitungkan keuntungan pribadi ketika memberikan pertolongan.

Karakter inilah yang kemudian dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa pintu rezeki mereka selalu terbuka.

2. Jumat Kliwon – Karismatik dan Pandai Membangun Relasi

Jumat Kliwon dikenal sebagai salah satu weton yang dalam tradisi Jawa kerap dikaitkan dengan karakter kuat dan daya tarik personal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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