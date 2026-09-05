Makin Tua Makin Kaya, 7 Weton Ini Diramal Punya Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam kehidupan masyarakat Jawa, weton masih menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Perhitungan hari dan pasaran kelahiran ini dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Salah satu hal yang kerap dibahas dalam Primbon Jawa adalah kaitan weton dengan rezeki. Dari 35 kombinasi weton yang dikenal dalam kalender Jawa, beberapa di antaranya dipercaya mempunyai peruntungan yang semakin baik ketika seseorang memasuki usia matang.

Artinya, perjalanan hidup mereka digambarkan seperti semakin lama semakin menemukan kemapanan. Bukan hanya dari sisi materi, tetapi juga dalam hal kewibawaan, hubungan sosial, dan keberkahan hidup.

Dikutip dari Bara Raja Cirebon, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki potensi rezeki yang semakin kuat seiring bertambahnya usia. Berikut daftarnya:

1. Minggu Pahing Neptu 14, yang berasal dari Minggu bernilai 5 dan Pahing bernilai 9.

Minggu Pahing dikenal sebagai pribadi yang mempunyai wawasan luas, cerdas, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain. Mereka juga disebut mempunyai kemampuan untuk berkembang di berbagai bidang.

Dalam ramalan Primbon Jawa, pemilik weton ini memiliki peluang menjadi sosok yang berhasil berkat ketekunan dan kemampuan memimpin. Mereka mungkin tidak selalu mengejar kemewahan sejak awal, tetapi kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang mapan dipercaya semakin terbuka ketika usia bertambah.

Minggu Pahing juga dikaitkan dengan Waseso Segoro, sebuah istilah dalam perhitungan primbon yang menggambarkan luasnya rezeki seperti lautan.

2. Rabu Pon Rabu Pon memiliki neptu 14, hasil penjumlahan nilai Rabu 7 dan Pon 7.